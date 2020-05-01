Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 256 846+62 960

Израильские вертолеты нанесли ракетный удар по внутренним районам Сирии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Ракетный удар по внутренним районам Сирии был осуществлен израильскими вертолетами в пятницу, сообщили государственные сирийские СМИ.

Как следует из сообщений, пуски нескольких ракет были произведены из района Голанских высот.

О жертвах и пострадавших не сообщается. Подвергшимся ударам районам нанесен некоторый материальный ущерб, отмечают СМИ.

Израильская сторона пока не комментировала сообщения.

Сирия Израиль

Новости

Трамп не исключил возвращение Майкла Флинна в администрацию США

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Мэр Лос-Анджелеса пообещал бесплатно протестировать на коронавирус всех горожан

Мэр Лос-Анджелеса пообещал бесплатно протестировать на коронавирус всех горожан

В США заявили о возможности создать сотни миллионов доз вакцин против COVID-19 к 2021 г.

Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 1 млн человек

Число заявок об убежище в Европе в марте сократилось на 43%

Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером

Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером

COVID-19 унес в мире жизни почти 230 тыс. человек

Глава ФРС заявил, что экономике Штатов понадобятся еще деньги

Глава ФРС заявил, что экономике Штатов понадобятся еще деньги

Что случилось этой ночью: четверг, 30 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');