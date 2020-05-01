Израильские вертолеты нанесли ракетный удар по внутренним районам Сирии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Ракетный удар по внутренним районам Сирии был осуществлен израильскими вертолетами в пятницу, сообщили государственные сирийские СМИ.

Как следует из сообщений, пуски нескольких ракет были произведены из района Голанских высот.

О жертвах и пострадавших не сообщается. Подвергшимся ударам районам нанесен некоторый материальный ущерб, отмечают СМИ.

Израильская сторона пока не комментировала сообщения.