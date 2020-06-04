Израиль нанес авиаудары по Сирии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли серию ударов по сирийской провинции Хама, сообщают в четверг вечером израильские и сирийские СМИ.

По данным издания "Маарив", авиаудары совершены близ города Масьяф в Сирии. Системы ПВО Сирии были активированы для отражения израильской атаки.

В сообщениях пока не указывается, по какой именно цели вели огонь израильские самолеты.

Израиль время от времени наносит такие удары. Как правило, они нацелены против иранских военных советников, помогающих Дамаску, а также - по находящимся в Сирии бойцам ливанской группировки "Хезболла".