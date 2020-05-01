На западе Узбекистана прорвало участок дамбы водохранилища

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Из-за прорыва участка дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области на западе Узбекистана начата эвакуация населения, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Данных о пострадавших и жертвах пока нет.

Прорыв произошел утром в пятницу в результате утечки воды шестой пикетной стены дамбы водохранилища "Сардоба".

В безопасную зону уже вывезено более 11,5 тыс. человек, продолжается эвакуация нескольких населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне возможного затопления.

На место происшествия находится премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, главы МЧС, МВД, Национальной гвардии.

Строительство водохранилища "Сардоба" было начато на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала в 2010 году и завершено в 2017 году. Гидросооружение осуществляет водозабор 922 млн кубометров воды, которая предназначена на полив земель Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана.