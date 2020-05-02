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Тела двух детей найдены после прорыва дамбы в Узбекистане

Десятки человек пострадали, 70 тысяч жителей пришлось эвакуировать

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В результате прорыва дамбы на водохранилище в Сырдарьинской области погибли двое детей, 56 человек с различными травмами госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС страны.

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"В ходе ликвидации последствий наводнения были найдены брат и сестра: 14-летняя девочка и 9-летний мальчик, 56 пострадали и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории.

1 мая в результате утечки воды прорвало участок дамбы водохранилища "Сардоба". Близлежащим населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб. Затоплены жилые дома и другие объекты.

По данным МЧС, примерно в 17:00 (15:00 мск) в пятницу отток воды из гидросооружения прекратился. Прорвавшийся поток воды направлен через канал выведен в озеро Арнасай. На месте прорыва дамбы проводятся работы по укреплению берега.

На место происшествия прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, создана правительственная комиссия.

В настоящее время изучаются причины происшедшего, принимаются меры по преодолению его последствий, устанавливаются масштабы нанесенного ущерба. На месте ЧС работают почти 1 тысяча сотрудников спасательных и экстренных служб, а также около 200 единиц техники.

Строительство водохранилища "Сардоба" было начато на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала в 2010 году и завершено в 2017 году. Гидросооружение осуществляет водозабор 922 млн кубометров воды, которая предназначена на полив земель Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана.

Узбекистан

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