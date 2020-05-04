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Трамп считает, что Китай может быть "наказан" повышением пошлин за утаивание информации о COVID-19

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Повышение тарифов на китайские товары рассматривается президентом США Дональдом Трампом как одна из мер привлечения Китая к ответственности за несовременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса COVID-19.

"Это самое страшное наказание, вот что я скажу. Мы все играем в сложную игру: в шахматы или покер. (...) И это не шашки, вот что я вам скажу", - заявил он в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, рассматривает ли он повышение пошлин в качестве наказания для Китая.

Президент добавил: "Тарифы, как минимум, являются большим инструментом на переговорах".

В ответ на вопрос о том, является ли появление коронавируса намеренным или случайным, Трамп сказал, что, по его мнению, Китай "ошибся".

"По-моему, они совершили ошибку, пытались ее скрыть. (...) Они не смогли потушить огонь. Они останавливали людей, которые ехали в Китай, но не останавливали людей, которые следовали из Китая по всему миру", - пояснил он.

По словам президента, Китай знал, что проблема существует, и "был сбит с толку этой проблемой".

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