Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: Reuters

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане", - сказал он.

"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, - добавил госсекретарь, - теперь это может видеть весь мир".

Он отметил, что многие эксперты считают, что вирус имеет искусственное происхождение, в то же время добавив, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении COVID-19.

Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия в лаборатории.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Мы пытаемся направить группу (экспертов) туда, Всемирная организация здравоохранения пытается направить группу (экспертов) туда, и в другие лаборатории в Китае, но китайская компартия продолжает блокировать доступ", - добавил он.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что проводимое его страной расследование позволит получить всю информацию о происхождении COVID-19.

Ранее сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.

В то же время разведсообществе США высказали предположение, что COVID-19 не был синтезирован искусственно.