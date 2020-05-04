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Замглавы администрации президента Казахстана стал спикером сената вместо Назарбаевой

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Маулен Ашимбаев освобожден от должности и назначен депутатом сената, сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что Токаев предложил Ашимбаева на пост спикера сената парламента. Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана одобрили кандидатуру Ашимбаева на должность председателя палаты, сообщил источник.

47-летний Ашимбаев с декабря 2019 года был первым заместителем руководителя администрации президента, в разные годы был помощником президента, заместителем председателя партии "Нур Отан", депутатом мажилиса парламента.

2 мая Токаев подписал указ о прекращении полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутат сената, спикера палаты.

56-летняя старшая дочь лидера нации Нурсултана Назарбаева Дарига была назначена депутатом сената в сентябре 2016 года. В марте 2019 года Назарбаева была избрана спикером палаты по предложению Токаева. В августе 2019 года ее полномочия как депутата были продлены. В прежние годы занимала должности заместителя премьер-министра Казахстана, была вице-спикером мажилиса, руководителем парламентской фракции партии "Нур Отан".

В соответствии с Конституцией, полномочия президента в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана.

Маулен Ашимбаев Дарига Назарбаева

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