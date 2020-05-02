Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия депутата сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщает пресс-служба главы государства.

Назарбаева с 20 марта 2019 года была спикером сената парламента Казахстана.

Казахстанский политолог Досым Сатпаев считает, что президентский указ о прекращении полномочий Назарбаевой является отражением напряженности внутри политической элиты страны.

"Здесь самый интересный момент в том, что данные кадровые перемещения являются отражением вот этой напряженности, которая внутри элиты наблюдается с прошлого года. Потому что позиция спикера сената довольна важная. По Конституции это второй человек после президента. Любые кадровые перемещения на этом посту всегда будут вызывать очень большой интерес", - сказал Сатпаев агентству "Интерфакс-Казахстан" в субботу.

По его словам, сейчас "самый интересный вопрос будет заключаться в том, какую позицию Назарбаевой предложат вместо должности спикера сената". "Понятно, что это переназначение было согласовано, скорей всего, с первым президентом Назарбаевым", - отметил он.

Сатпаев считает, что "вторым немаловажным вопросом является вопрос о том, кто займет место вместо Дариги Назарбаевой на посту спикера сената".

"Именно от этой кандидатуры будет зависеть то, что на самом деле происходит или произошло. Является ли эта кадровая перестановка знаком того, что просто Даригу Назарбаеву хотят переместить на другую политическую должность, возможно, с расчетом на будущие парламентские выборы. Либо, если спикером сената будет человек, сильнее связанный с Касым-Жомартом Токаевым, то тогда мы сейчас видим довольно интересный тренд, связанный с усилением позиции президента", - отметил он.