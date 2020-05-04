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Ученые нашли микроб-паразит, защищающий комаров от малярии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Группа ученых из Кении и Великобритании обнаружила в кишечнике и половых органах у 5% комаров микроорганизм Microsporidia MB, который препятствует заражению насекомых малярией, сообщает "Би-би-си".

В ходе исследований в районе кенийского озера Виктория ученые заметили, что комары с микроспоридиями не являются переносчиками малярии. В дальнейшем гипотеза подтвердилась при лабораторных экспериментах: этот микроб защищает комаров от заражения малярией.

Учены пока не дали однозначного объяснения этому открытию. Они предполагают, что микроспоридия, заражая комара и вызывая иммунный ответ, делает насекомых устойчивыми и к малярии. Согласно другой гипотезе, микроб воздействует на метаболизм комара таким образом, что делает его организм непригодным для другого паразита - возбудителя малярии.

По-видимому, заражение комара микроспоридией происходит на всю жизнь, поэтому исследователи считают микроб перспективным способом борьбы с малярией, но чтобы эффект был ощутимым, необходимо заразить микроспоридией не менее 40% от всей популяции комаров. Для достижения этого ученые рассматривают две стратегии. Первая предполагает массовое заражение комаров спорами микропоридии, которые она распространяет для размножения. Вторая стратегия заключается в том, чтобы заразить микробом самцов комаров (самцы малярийных комаров, в отличие от самок, не кусаются) в лабораторных условиях и отпустить их на волю, где они во время спаривания заразили бы самок.

Микроспоридии - паразитирующие микроорганизмы из группы родственных грибам простейших. Могут паразитировать практически во всех живых организмах, в том числе у людей, вызывая инфекции.

Малярия - инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе малярийных комаров (анофелесов). Возбудителем малярии являются плазмодии - тоже паразитические организмы. Ежегодно от малярии умирает более 400 000 человек, большинство из которых - дети в возрасте до пяти лет, отмечает "Би-би-си".

Великобритания Кения

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