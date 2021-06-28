Популяция комаров в Петербурге выросла на фоне аномальной жары

В такую погоду эти насекомые могут долетать до 19 этажа

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Численность комаров в Петербурге выросла в 2021 году по сравнению с двумя предыдущими годами, сообщил заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Центра гигиены и эпидемиологии в городе Александр Шапарь.

"В этом году немножко выше численность, чем в предыдущий год и в позапрошлый год, наблюдается в периферических районах (города). Мы знаем, что в принципе комары могут разлетаться до 3 км от места водоема, при сильном ветре - до 5 км", - сказал Шапарь журналистам в понедельник.

Доцент кафедры энтомологии СПбГУ Елена Лопатина сообщила, что на численность комаров влияет жаркая погода. "В условиях нынешней жары возможно размножение городских комаров во временных водоемах в городе и увеличение их численности", - заметила она.

Шапарь добавил, что из-за повышенной температуры воздуха комары могут долетать и до верхних этажей высотных зданий, так что их жителям на окнах тоже необходимы сетки от насекомых.

"Комары обычно выше 10 этажа не поднимаются, но в теплую и жаркую погоду благодаря потокам, которые создаются горячим воздухом, могут залетать и выше гораздо - до 19 этажа", - сказал он.

В Петербурге специалисты наблюдают за всеми водоемами, где развиваются комары, - это искусственные водоемы или спокойные, тихие пруды - их обрабатывают необходимыми средствами, чтобы снизить численность. При обработке особое внимание уделяется водоемам, где отдыхают горожане, и тем, что расположены в жилых массивах.

"Сейчас мы наблюдаем за комарами рода Anopheles, которые могут быть потенциальными переносчиками малярии. Все эти водоемы у нас тоже стоят на учете, и мы за ними наблюдаем. На сегодня идет обработка по второй генерации. Первую генерацию мы обработали в начале июня. У нас стоит задача снизить численность этих комаров до потенциально низкого уровня, чтобы они не могли быть переносчиками малярии в случае завоза малярии на территорию Петербурга", - сообщила энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии в Петербурге Елена Бычкова.

По словам главного специалиста управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Светланы Богачкиной, в регионе фиксировали случай завозной тропической малярии в 2020 году и три случая - в 2018 году. Угрозу также представляет лихорадка Западного Нила, которую переносят комары, заболевание распространено на территории Южного федерального округа, который посещают перелетные птицы Ленинградской области. Тем не менее, по словам Богачкиной, на протяжении последних пяти лет этот вирус у комаров, ни у птиц в области не регистрировали.

"Ничего особенного в этом году мы не отмечаем, то есть фактически количество комаров находится на уровне средних многолетних (значений)", - добавила она.

Специалисты советуют жителям Петербурга и Ленинградской области пользоваться репеллентами при выезде на природу, установить сетки на окна, следить за санитарным состоянием подвалов, не допуская их затопления, садоводам - не держать подолгу бочки с водой на участке, так как там развиваются личинки комаров, а также выкашивать траву, так как во влажной высокой траве комары прячутся в течение дня.