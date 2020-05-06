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Социологи выяснили, что более половины французов потолстели из-за режима изоляции

Социологи выяснили, что более половины французов потолстели из-за режима изоляции
Фото: Reuters

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Режим изоляции во Франции привел к тому, что 57% французов набрали дополнительный вес, 29% изолированных лиц наоборот, вес потеряли, свидетельствует исследование института изучения общественного мнения Ifop.

Пандемия коронавируса

Снижение физической активности при изоляции, стрессы, перекусы между едой, посиделки по Skype с выпивкой - все это привело со середины марта, когда в этой стране объявили изоляцию из-за COVID-19, к тому, что французское население в целом "потяжелело".

Как пишет Le Parisien со ссылкой на Ifop, в среднем каждый француз набрал 2,5 кг дополнительного веса. Исследование указывает на то, что в условиях изоляции возникли новые привычки. Из числа опрошенных 42% стали "чаще, чем обычно" принимать аперитив, а 20% пристрастились к повышенному потреблению шоколада.

Ifop приходит к выводу, что особенно часто лишний вес набирали люди с худым телосложением и лица, страдающие ожирением. При этом отмечается, что среди располневших чаще всего встречаются "люди безработные, с низким образованием или принадлежащие к бедным категориям" населения.

Среди набравших дополнительный вес преобладают люди, живущие большими семьями. Это явление меньше затронуло тех, кто переносит изоляцию в одиночестве.

По данным исследования, при том, что изоляция таким образом повлияла на вес французов, она побудила многих поменять свои продовольственные привычки. Из числа опрошенных 56% заявили о желании после отмены ограничений потреблять более здоровую пищу.

Франция Ifop коронавирус

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