Власти Калифорнии подали иск против Uber и Lyft

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор Калифорнии Хавьер Бессера и группа городских прокуроров штата подали иск против сервисов заказа такси Uber Technologies и Lyft за неправильное определение статуса водителей как независимых подрядчиков.

Компании "нанимают сотни тысяч работников в Калифорнии, прямо нарушая законодательство", говорится в иске.

С января в Калифорнии действует закон, который прописывает условия для найма на работу независимого подрядчика в так называемой экономике свободного заработка (gig economy), должны соблюдать определенные условия. Независимые подрядчики, в частности, не могут выполнять работу, входящую в основную деятельность компании.

Прокуроры считают, что водители Uber и Lift являются не независимыми подрядчиками, а сотрудниками компаний и им полагается гарантия минимального размера зарплаты, компенсация за сверхурочную работу и социальный пакет.

"Uber и Lyft являются транспортными компаниями в сфере продажи клиентам услуг перевозки, а их водители являются сотрудниками, которые выполняют проданные поездки", - говорится в иске.

Представитель Uber заявил MarketWatch, что компания "опротестует это действие в суде", а также "повысит стандарты независимой работы водителей в Калифорнии, включая гарантии минимальной зарплаты".

В Lyft отметили, что компания будет "работать с генеральным прокурором и мэрами штата" в интересах работников, "особенно во времена, когда создание рабочих мест с доступом к медицинским услугам и другим социальным гарантиям важно, как никогда".

Uber и Lyft должны отчитаться о своих финансовых результатах за минувший квартал на этой неделе. Акции Uber дорожают на 0,5% на электронных торгах, Lyft - на 0,04%.