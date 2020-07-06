Uber купит сервис доставки еды Postmates за $2,65 млрд

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, объявила о покупке сервиса доставки еды Postmates за $2,65 млрд. Она выпустит 84 млн новых акций, которые будут обменены на 100% акций Postmates.

Советы директоров обеих компаний одобрили сделку. Поглощение Postmates поддержали акционеры - держатели большинства акций сервиса.

Теперь сделку должны одобрить остальные акционеры Postmates и регуляторы. Ее закрытие запланировано на первый квартал 2021 года.

Postmates - четвертый крупнейший сервис доставки еды в США после DoorDash, GrubHub и Uber Eats.

Ранее Uber планировала купить конкурирующую GrubHub, но компании не смогли договориться о цене. В начале июня GrubHub был приобретен нидерландской Just Eat Takeaway NV.

Как отмечает CNBC, в условиях пандемии Uber делает ставку на доставку еды из-за падения спроса на поездки. В мае компания сообщила, что ее бизнес в сегменте заказа такси в апреле упал на 80% в годовом выражении, в то время как выручка от доставки еды выросла более чем на 50%.

Акции Uber дорожают на 8,8% на предварительных торгах в понедельник.