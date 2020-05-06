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Пентагон из-за коронавируса задействовал запасной командный пункт в подземном бункере

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В связи с пандемией коронавируса часть личного состава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) переведена на службу на запасной командный пункт, который находится в подземном бункере в горе Шайенн в штате Колорадо, сообщил бригадный генерал NORAD Пит Феслер.

По его словам, 130 военнослужащих основного командного пункта, который размещается на авиабазе Петерсон (штат Колорадо), переведены туда и полностью изолированы. Такая мера американским военным командованием предпринята на случай вспышки COVID-19 на основном КП и в целях поддержания боеготовности сил раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении США и Канады.

"Когда мы начали осознавать параметры распространения COVID-19, тогда мы поняли необходимость принятия мер для обеспечения нашего военного потенциала и его защиты на случай наихудшего развития событий", - сказал бригадный генерал журналистам.

Феслер отметил, что запасной командный пункт был задействован еще в конце февраля, когда командование NORAD решило создать запасное подразделение на случай массового заболевания COVID-19 на основном командном пункте.

В настоящее время военнослужащие на запасном командном пункте несут службу по 12 часов. Они разделены на подразделения из 15 человек. Команды между собой не контактируют

После смены военнослужащие возвращаются в изолированные помещения на территории Академии ВВС вблизи авиабазы Петерсон. Продукты питания им доставляют раз в неделю. Общаться с родными они могут только по интернету. Передвигаются между запасным командным пунктом в горе Шайенн и местом изоляции на своем личном автотранспорте запрещено, также не допускается передвижение группами на служебном автобусе.

NORAD Пит Феслер США Канада Колорадо коронавирус

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