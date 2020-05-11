СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у командира Нацгвардии США

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Два теста на коронавирус у главы Бюро Национальной гвардии США генерала Джозефа Ленгиела дали противоположные результаты, сообщает CNN со ссылкой на чиновника Пентагона.

В субботу первый тест на вирус дал положительный результат, позднее в тот же день другой тест был отрицательным. Генерал будет ждать третьего теста, который будет сделан в понедельник.

По информации телеканала, добровольно на карантин ушел начальник штаба ВМС США адмирал Майк Гилдей. Его тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако он контактировал с одним из членов своей семьи, у которого коронавирус подтвердился.CNN отмечает, что и Гилдей, и Ленгиел отсутствовали на совещании с президентом Дональдом Трампом и военачальниками в субботу.

По данным на 7 мая, в вооруженных силах США было выявлено 7702 случаев заражения коронавирусом.

В Соединенных Штатах, по состоянию на 03:00 по московскому времени понедельника, от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний скончались 80 787 человек, число умерших увеличилось на сутки на 750, сообщил сайт Worldometer, который специализируется на мировой статистике. Всего в США с начала распространения инфекции зафиксировано 1 367 638 случаев заражения.