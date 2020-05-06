Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
на 06.05В России 165 929+10 559В мире 3 662 691+79 636

Группа "Первого канала" лишилась аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19

Группа "Первого канала" лишилась аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19
Дезинфекция больницы в Минске во время пандемии коронавируса
Фото: ТАСС/AP

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского "Первого канала" после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике.

"Комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов приняла соответствующее решение 6 мая", – сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Он уточнил, что речь идет о "двух сотрудников корпункта".

Причину лишения аккредитации в МИД не называют.

Между тем, о лишении аккредитации съемочной группы "Первого канала" сообщил телеканал "Беларусь-1", заявив, что причиной стал сюжет о ситуации с эпидемией коронавируса в республике, содержащий "фейковую информацию". "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", – было заявлено в эфире.

В среду на Первом канале вышел сюжет из белорусских Столбцов, в котором заявлялось о "резком ухудшении ситуации с коронавирусом" в Белоруссии. В сюжете также отмечалось что "официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия", в качестве иллюстрации журналисты сняли панорамную картину местного кладбища.

Первый канал Белоруссия коронавирус COVID-19

Новости

Что произошло за день: среда, 6 мая

Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за закрытия ресторанов

Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за закрытия ресторанов

Авиаперевозка грузов из Китая в РФ на фоне COVID-19 подорожала почти в 4 раза

Ограничения из-за коронавируса могут привести к гибели 1,4 млн человек от туберкулеза

Ограничения из-за коронавируса могут привести к гибели 1,4 млн человек от туберкулеза

Социологи выяснили, что более половины французов потолстели из-за режима изоляции

Социологи выяснили, что более половины французов потолстели из-за режима изоляции

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

США и Великобритания приступили к торговым переговорам

Германия передаст РФ данные о тысячах пленных времен ВОВ

Трамп поделился причиной бессонницы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');