Группа "Первого канала" лишилась аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19

Дезинфекция больницы в Минске во время пандемии коронавируса Фото: ТАСС/AP

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского "Первого канала" после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике.

"Комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов приняла соответствующее решение 6 мая", – сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Он уточнил, что речь идет о "двух сотрудников корпункта".

Причину лишения аккредитации в МИД не называют.

Между тем, о лишении аккредитации съемочной группы "Первого канала" сообщил телеканал "Беларусь-1", заявив, что причиной стал сюжет о ситуации с эпидемией коронавируса в республике, содержащий "фейковую информацию". "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", – было заявлено в эфире.

В среду на Первом канале вышел сюжет из белорусских Столбцов, в котором заявлялось о "резком ухудшении ситуации с коронавирусом" в Белоруссии. В сюжете также отмечалось что "официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия", в качестве иллюстрации журналисты сняли панорамную картину местного кладбища.