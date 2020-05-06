Первый канал отреагировал на лишение аккредитации в Белоруссии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Первый канал считает безосновательными действия белорусских властей, которые лишили аккредитации съемочную группу телеканала.

"Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе канала в среду.

Министерство иностранных дел Белоруссии в среду лишило аккредитации съемочную группу Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.

МИД Белоруссии лишил съемочную группу аккредитации 6 мая, однако не назвал причину такого решения.

Телеканал "Беларусь-1" назвал причиной сюжет о ситуации с эпидемией коронавируса в республике, содержащий "фейковую информацию".

В среду на Первом канале вышел сюжет из белорусских Столбцов, в котором заявлялось о "резком ухудшении ситуации с коронавирусом" в Белоруссии. В сюжете также отмечалось что "официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия", в качестве иллюстрации журналисты сняли панорамную картину местного кладбища.