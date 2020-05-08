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ВОЗ оценила финансовые потребности на борьбу с COVID-19 в $1,7 млрд

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - На реализацию обновленного стратегического плана по подготовке и реагированию на распространение коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребуется $1,7 млрд, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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"По нашим оценкам, потребуются $1,7 млрд при существующем дефиците финансирования в размере $1,3 млрд", - отметил он.

По словам главы ВОЗ, обновленный план сфокусирован на ресурсах, которые требуются организации для своих операций до конца 2020 года.

План предусматривает глобальную и региональную координацию в борьбе с COVID-19 в таких сферах, как цепочки поставок, техническая поддержка правительств, планирование поставок терапевтических препаратов и вакцины, сказал Гебрейесус.

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