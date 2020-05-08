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СБУ опровергла наличие на Украине американских биологических лабораторий

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины призывает политиков не распространять ложную информацию о существовании иностранных военных биологических лабораторий на территории страны.

"В последнее время в средствах массовой информации и соцсетях распространяются фейковые новости о якобы деятельности на территории Украины американских военных биологических лабораторий... На территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов",- говорится в сообщении украинской спецслужбы в фейсбуке.

В спецслужбе поясняют, что сотрудничество Украины и США по противодействию биологическому терроризму проходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. "С 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из ее пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванным опасными патогенами", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, в 2005 году Минздрав Украины и Минобороны США подписали рамочное соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В рамках этого соглашения были модернизированы государственные лаборатории в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях.

"Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены Минздраву и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей", - отметила украинская спецслужба.

Кроме того, как отмечается в сообщении, СБУ обеспечивает защиту объектов критической инфраструктуры и проверяет деятельность научных учреждений и предприятий биологической опасности, и несанкционированный доступ к ним посторонних людей исключен.

Также спецслужба ведет постоянный мониторинг реальных и потенциальных угроз в этой сфере со стороны иностранных спецслужб и при необходимости принимает меры по противодействию.

Украина США СБУ

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