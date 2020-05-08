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ВОЗ спрогнозировала гибель 190 тыс. человек в Африке за год из-за COVID-19

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что пандемия коронавируса COVID-19 в последующие 12 месяцев может привести к гибели 190 тыс. человек в Африке, сообщает в пятницу британское издание The Guardian.

"Хотя похоже, что COVID-19 не будет распространяться в Африке столь экспоненциально, как в остальной части мира, вероятно, он будет медленно тлеть в очагах его передачи", - заявила директор ВОЗ по африканскому региону доктор Матшидизо Моети.

"COVID-19 может стать константой нашей жизни в течение следующих нескольких лет, если правительства стран региона не будут принимать упреждающий подход. Нам нужно тестировать, отслеживать, изолировать и лечить", - добавила она.

По данным The Guardian, ранее ВОЗ по результатам изучения 47 стран региона обнародовало исследование, согласно которому при провале мер сдерживания новой инфекции от 29 млн до 44 млн человек в Африке могут заразиться COVID-19 за первый год эпидемии. Системы здравоохранения африканских стран, где на 1 млн человек приходится всего девять коек отделения интенсивной терапии, не смогут справиться с таким количеством инфицированных.

Газета отмечает, что согласно последней информации, в Африке выявлены более 51 тыс. случаев коронавируса, скончались 2012 человек с этим диагнозом.

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В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты
ВОЗ Матшидизо Моети Африка коронавирус

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