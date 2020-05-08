NDR сообщил о неуверенности немецкой спецслужбы в подлинности досье "Пяти глаз"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Секретный документ разведслужб англоязычных стран с критикой Китая в вопросе COVID-19 может быть фальшивкой, сообщает немецкая телерадиокомпания NDR (Norddeutscher Rundfunk) со ссылкой на источники в немецкой разведслужбе BND.

О досье, приписанном альянсу разведывательных служб Five Eyes ("Пять глаз" - США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия) на прошлых выходных сообщила австралийская газета Saturday Telegraph. Издание отмечает, что доклад "закладывает основу для дела о халатности в отношении Китая".

15-страничный отчет указывает на рискованные исследовательские работы в китайском городе Ухань, откуда пошло распространение коронавируса, а также упоминает расхождения разведывательных служб в мнении о том, откуда пошло распространение заболевания.

Авторы доклада считают, что коллектив ученых под руководством доктора Ши Чжэнли в лаборатории в Ухане еще в 2013 году исследовал образцы вируса из пещеры в провинции Юньнань, похожего на SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. В результате исследования, проведенного вместе с учеными университета Северной Каролины, авторы работы пришли к выводу, что вирус может передаваться напрямую от летучих мышей к человеку и не поддается лечению.

По информации NDR, немецкая разведка проинформировала руководство комитета по международным делам бундестага о том, что запросила у участников альянса "Пять глаз" информацию о происхождении досье. Члены альянса в свою очередь сообщили, что не знают о существовании общего документа.

В BND считают, что документ мог быть составлен одной из партнерских разведок, но это может быть и фальшивкой. Подтверждения ни тому ни другому утверждению пока нет.