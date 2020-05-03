В Госдуме назвали "досье" о сокрытии КНР данных о COVID-19 антикитайской кампанией

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает политизированными заявления о том, что власти Китая намеренно скрывали данные о коронавирусе.

"Китай не является сообщником коронавируса, он первым пострадал от COVID-19. Все заявления о лабораторной природе инфекции - не более, чем домыслы", - сказал он журналистам в воскресенье.

По его словам, "публикация в западной прессе об итогах расследования союза "Пять глаз" о замалчивании Пекином данных о коронавирусе - часть политизированной антикитайской кампании, развязанной на Западе".

Слуцкий отметил, что Китай открыто сотрудничал и продолжает сотрудничать со всем международным сообществом, предоставляя не только информацию, но и реальную медицинскую помощь.

Он также считает, что "все обвинения Пекина нацелены на снятие ответственности за проблемы в системе здравоохранения западных стран, в частности в США", а "поиск внешнего врага для отвлекающего манёвра - весьма циничный и, к сожалению, традиционный прием для Вашингтона и его сателлитов".

Однако, "победить пандемию сейчас можно только сообща, без взаимных упреков и ненужного нагнетания напряжения", сказал парламентарий.

Ранее СМИ со ссылкой на австралийскую газету Daily Telegraph сообщили о 15-страничном досье, подготовленном западными спецслужбами. Согласно тексту документа разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании), власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране.