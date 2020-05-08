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Первый самолет с помогавшими бороться с COVID российскими военными покинул Италию

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Первая группа российских военных, оказывавших помощь Италии в борьбе с коронавирусом, вылетела домой, сообщает Минобороны РФ.

"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вылетел с аэродрома "Виллафранка" (Верона) в Российскую Федерацию", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что 8 мая двумя самолетами в Россию из Италии доставят 20 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

Как сообщал "Интерфакс", в марте самолеты Минобороны России перебросили в Италию восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, а также одну из 15 лабораторий войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ).

Италия Минобороны РФ

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