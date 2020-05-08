Первый самолет с российскими военными вирусологами вернулся из Италии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - На подмосковном аэродроме "Чкаловский" приземлился первый самолет Ил-76 с военнослужащими и спецтехникой из состава сводного отряда, помогавшего Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.

Там отметили, что на аэродроме с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер организована торжественная церемония встречи военных.

Накануне российские военнослужащие совершили марш из пункта временной дислокации в городе Бергамо на аэродром "Виллафранка" Вероны, откуда отправляются в РФ. Всего 8 мая планируется совершить два рейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

В марте самолеты Минобороны России перебросили в Италию восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, а также одну из 15 лабораторий войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ).