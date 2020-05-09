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Во Франции выявлен новый очаг коронавируса

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Новый очаг заражений COVID-19 обнаружен в департаменте Дордонь, отнесенном к безопасной, "зеленой" зоне эпидемиологической карты Франции, сообщают в субботу французские СМИ.

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Региональное агентство здравоохранения региона Новая Аквитания сообщило, что после церемонии похорон в небольшой деревне Эглиз-Нев-де-Вер, проходившей по правилам режима изоляции, на поминки собрались несколько десятков человек. Вспышка заболевания началась из-за того, что у одного из членов семьи покойного был коронавирус.

В результате принятых властями оперативных мер было выявлено 127 человек, входивших в непосредственный контакт с первым инфицированным. У примерно десятка из них подтвержден коронавирус. Это родственники первого больного и его коллеги по предприятию, где он работает. Все контакты взяты под наблюдение.

Смягчение ограничений во Франции запланировано на 11 мая.

В целом во Франции за последние сутки госпитализировано на 110 пациентов меньше, чем накануне, и общее число пациентов с коронавирусом в больницах составляет 22 614, сообщила в субботу Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции. В реанимационных отделениях находятся 2 812 человек - на 56 меньше, чем день назад.

Всего с начала эпидемии во Франции вылечились 56 038 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов достигло 26 310. По данным на субботу, всего в стране заразились 138 854 человека.

Франция коронавирус

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