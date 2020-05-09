Более четырех миллионов человек в мире заразились COVID-19

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных в мире случаев заражения новым коронавирусом в субботу превысило 4 млн, сообщает портал Worldometers, отслеживающий такую статистику.

По его данным, на планете зафиксировано уже 4 041 789 случаев. Почти 277 тыс. пациентов скончались от последствий заражения. Более 1,4 млн уже полностью поправились.

Первое место по числу заразившихся остается за США (1,3 млн человек). Далее следуют Испания, Италия, Великобритания и Россия.

Ранее сообщалось, в России за сутки были выявлены еще 10 817 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, общее их число по стране достигло 198 676.