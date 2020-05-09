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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 09.05В России 198 676+10 817В мире 3 938 064+92 346

Более четырех миллионов человек в мире заразились COVID-19

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных в мире случаев заражения новым коронавирусом в субботу превысило 4 млн, сообщает портал Worldometers, отслеживающий такую статистику.

Пандемия коронавируса

По его данным, на планете зафиксировано уже 4 041 789 случаев. Почти 277 тыс. пациентов скончались от последствий заражения. Более 1,4 млн уже полностью поправились.

Первое место по числу заразившихся остается за США (1,3 млн человек). Далее следуют Испания, Италия, Великобритания и Россия.

Ранее сообщалось, в России за сутки были выявлены еще 10 817 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, общее их число по стране достигло 198 676.

Хроника коронавируса. Май.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Коронавирус

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