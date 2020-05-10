Трое россиян похищены при нападении пиратов на два судна в Экваториальной Гвинее

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Пираты совершили сразу два нападения на суда в Экваториальной Гвинее, были похищены трое россиян, двое - находятся в больнице, сообщает в воскресенье посольство РФ в Камеруне.

Как говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в фейсбуке, в ночь на 9 мая на стоявшее на рейде порта города Малабо судно Rio Mitong было совершено бандитское нападение. В результате пираты похитили одного россиянина, двое граждан РФ были ранены и находятся на лечении в госпитале La Paz.

В посольстве отметили, одновременно в порту города Луба, в 40 км от столицы, пираты атаковали судно Djibloho и похитили с борта двух россиян.

По данным дипломатов, до настоящего времени пираты никаких требований не выдвигали.

Посольство находится в постоянном контакте с компетентными властями Экваториальной Гвинеи, а также с представителями судовладельца, сказали в дипмиссии.