Дипломаты рассказали о судьбе моряков из РФ, похищенных пиратами в Экваториальной Гвинее

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Трое российских моряков, захваченные в плен пиратами у берегов Экваториальной Гвинеи в ночь на 9 мая, живы и, по предположительным данным, удерживаются на территории Нигерии, сообщили в пятницу в посольстве РФ в Камеруне.

"По имеющейся информации, российские моряки, похищенные пиратами у берегов Экваториальной Гвинеи в ночь на 9 мая этого года, живы, двое из них имеют легкие ранения", - говорится в сообщении дипмиссии на ее странице в фейсбуке.

В посольстве отметили, что компанией-судовладельцем и властями Экваториальной Гвинеи "ведется активная работа по их освобождению".

Вместе с тем, как сообщили в дипмиссии, один из еще двоих российских моряков, не захваченных в плен, но получивших ранения в результате нападения пиратов, выписан из больницы, в то время как второй остается под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая пираты совершили сразу два нападения на суда у берегов Экваториальной Гвинеи, в результате которых трое россиян были взяты в плен, а двое были госпитализированы.

"В ночь на 9 мая на стоявшее на рейде порта г. Малабо транспортное судно Rio Mitong было совершено бандитское нападение. В результате пираты похитили одного россиянина, двое граждан Российской Федерации были ранены и находятся на лечении в госпитале La Paz", - сообщало посольство РФ в Камеруне.

"Одновременно в порту г. Луба, в 40 км от столицы, флибустьеры атаковали судно Djibloho и похитили с борта двух россиян", - отмечали дипломаты.