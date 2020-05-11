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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:23Заразились
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Более 1,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Уже свыше 1,5 млн жителей планеты успешно завершили лечение от COVID-19, сообщил в понедельник сайт Worldometers, отслеживающий подобную статистику.

По его информации, полностью выздоровел 1 607 141 человек. Более 284 тыс. заразившихся коронавирусом скончались.

В мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения COVID-19.

При этом специалисты неоднократно предупреждали, что это неполные данные, так как во многих случаях болезнь проходит в легкой форме, и заразившиеся попросту не обращаются к врачам и не сдают анализы.

Хроника коронавируса. Май.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Коронавирус

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