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Конгрессмены США призвали к санкциям против РФ в ответ на нарушения прав человека

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США подготовили проект резолюции, в котором содержится призыв о введении санкций против нарушителей прав человека в РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте комитета, говорится, что документ разработал его председатель конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол.

В проекте резолюции осуждаются случаи, когда за решетку в России попадают журналисты, оппозиционеры, активисты гражданского общества, а также активисты, добивающиеся свободы вероисповедания.

"В проекте резолюции есть призыв к РФ немедленно освободить политзаключённых. Мы призываем администрацию Трампа вводить санкции против российских чиновников, несущих ответственность за подобные нарушения прав человека", - отмечается в сообщении.

В частности, конгрессмены предлагают использовать в этих целях закон Магнитского.

США конгресс США РФ

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