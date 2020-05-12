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Что случилось этой ночью: вторник, 12 мая

Продление ограничений в Подмосковье, резолюция американских конгрессменов о санкциях против России, "масочный" режим в Москве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил ограничения, связанные с работой экономики, до 18 мая. По его словам, решение основано на анализе трех показателей: коэффициента распространения инфекции, наличии свободного коечного фонда (как минимум 50%) и количества проведенных тестов. Коэффициент распространения инфекции превышает допустимый, также в области свободны только 38,5% коек, количество госпитализаций остается высоким и койки продолжают заполняться. Также, согласно постановлению главы региона, малоимущие семьи с детьми получат продуктовые наборы до 15 июня.

- Конгрессмены США призвали к санкциям против РФ в ответ на нарушения прав человека. В проекте резолюции конгрессмена-демократа Элиота Энгела и его заместителя, республиканца Майкла Маккола осуждаются случаи, когда за решетку в России попадают журналисты, оппозиционеры, активисты гражданского общества, а также активисты, добивающиеся свободы вероисповедания.

- Обязательный "масочный" режим вводится в Москве. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, граждане должны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

- В Москве скончались еще 55 пациентов с коронавирусом. Число умерших от инфекции в столице увеличилось с 1124 до 1179.

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