Tesla возобновит производство в Калифорнии вопреки запрету местных властей

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Tesla Inc. возобновляет производство автомобилей на предприятии в Калифорнии, несмотря на действующий запрет местных властей, заявил глава компании Илон Маск.

Tesla приостановила работу завода во Фримонте 23 марта, хотя Маск был недоволен требованием властей округа Аламида о закрытии большинства предприятий в рамках мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В понедельник, 11 мая, Маск написал в твиттере, что "Tesla возобновляет производство, вопреки действующим в округе Аламида правилам". "Я буду на линии вместе со всеми остальными. Если кто-то будет арестован, я прошу, чтобы это был я", - отметил он.

Конфликт Маска с администрацией округа, в котором находится сборочное предприятие Tesla, является первым серьезным столкновением властей и бизнеса в вопросе о возобновлении работы заводов, простаивавших без действия в течение нескольких недель из-за введенных ограничений, пишет Dow Jones.

Отвечая на комментарии к его посту в твиттере, Маск написал, что власти Калифорнии одобрили открытие предприятий. "Также, всем другим автопроизводителям в США разрешено возобновить производства. Только Tesla в обособленном положении", - отметил он.

Предприятие Tesla во Фримонте занимается сборкой автомобилей Model 3, число его сотрудников составляет более 10 тыс.

Департамент здравоохранения округа Аламида уведомил компанию 11 мая, что она может поддерживать лишь "минимальные базовые операции" на предприятии до тех пор, пока не получит разрешение на возобновление работы.

В округе зафиксировано более 2 тыс. случаев заражения COVID-19 при 71 смертельном исходе.