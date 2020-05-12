Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Ближайшая к Земле черная дыра, плазменный воздушно-реактивный двигатель и пещерные львы

Cхема системы HR 6819 Фото: L.Calçada/ESO

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Китайские инженеры сделали плазменный воздушно-реактивный двигатель для атмосферных полетов. Видео его испытаний выглядит не так эффектно, если не знать, что под шариком не огонь, а раскаленная плазма. В собранном демонстрационном образце двигателя воздух раскаляется при помощи микроволн и выбрасывается, создавая тягу.

- Коллектив генетиков из разных стран уточнил данные об эволюции львов. Утверждается, что пещерные львы (Panthera leo spelaea) навсегда расстались со своими собратьями из остальных подвидов полмиллиона лет назад. А две группы современных популяций львов — азиатско-североафриканская и субсахарная — разошлись 70 тысяч лет назад.

- Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, расположенную всего в тысяче световых лет от Солнца. Система видна невооруженным глазом в южном созвездии Телескопа в ясную безлунную ночь. Ученые считают, что это открытие послужит толчком для поиска других "тихих" черных дыр. До недавнего времени самой близкой к Земле известной черной дырой считался один из компонентов рентгеновской двойной A0620-00, расположенной на расстоянии трех тысяч световых лет от нас в созвездии Единорога.

- Физики впервые экспериментально подтвердили и исследовали экзотический метастабильный атом — систему, состоящую из пиона, электрона и ядра гелия. Если в обычных атомах носителями заряда являются электроны и протоны, то в экзотических их заменяют другие элементарные частицы. Изучение этого объекта позволит многократно увеличить точность определения масс элементарных частиц и проверить Стандартную модель.

- Каждый год 600 млн человек заражаются желудочно-кишечными инфекциями, вирусами и паразитами, неудачно что-нибудь съев; из них 420 тысяч — умирают. Сократить количество инцидентов может обработка продуктов питания потоком ускоренных электронов. Сайт N+1 разбирался, как устроено промышленное обеззараживание продуктов ускоренными электронами, а также провел эксперимент и узнал, как портятся обычные ягоды и фрукты по сравнению с обработанными.

​​- Многих в детстве взрослые призывали к более ответственному поведению, апеллируя при этом к крайне простым и грозным тезисам: от сладкого слипнется, проглоченная жвачка застрянет в желудке, а если не выпрямишься, горб вырастет. Из этого материала вы узнаете, правдивы ли эти и другие страшилки, которыми пугали взрослые.