Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Постоянство физической константы 𝛼 в течение 13 млрд лет, важность сочетания продуктов и судороги голых землекопов на свежем воздухе

Компьютерное изображение джета и света квазара, испущенных миллиарды лет назад Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Французские ученые из университета Бордо выяснили, что для профилактики деменции может быть важно не только потребление определенных продуктов, но и их сочетание между собой. На основании пищевых привычек пациентов с деменцией и участников контрольной группы ученые построили графы питания. Участники исследования, у которых впоследствии диагностировали деменцию, были не очень разнообразны в своем питании, а также сочетали переработанное мясо с хлебом, картофелем и супами, а не свежими овощами, как участники контрольной группы.

- Американские исследователи обнаружили, что один из пчелиных вирусов, судя по всему, меняет социальные взаимодействия насекомых. После заражения пчел израильским вирусом острого паралича (IAPV — Israeli acute paralysis virus) инфицированные пчелы становятся менее популярными в собственной колонии, зато более популярными в чужой. В лабораторном эксперименте пчелы, зараженные IAPV, но не контрольные, вызывают меньше агрессии у посторонних пчел, таким образом, у них было бы больше шансов проникнуть в чужую колонию. В полевом эксперименте выяснилось, что пчелы-охранники, которые дежурят у входа в улей, часто пускали чужаков в улей. По мнению ученых из университета Айовы и университета Иллинойса, это может быть следствием эволюционной стратегии вируса по распространению между колониями.

- Астрофизики из семи стран установили, что физическая константа 𝛼 за последние 13 млрд лет сохраняла свое значение с точностью до пятого знака после запятой. Эта константа характеризует силу электромагнитного взаимодействия и имеет колоссальное значение для теоретической физики и космологии. Ученые оценивали относительное изменение константы во времени, используя данные с комплекса телескопов Very Large Telescope в Чили, которые измеряли спектр квазара J1120+0641. Чтобы достичь земных телескопов, свет от этого источника тратит почти 13 млрд лет, что позволяет астрофизикам получить информацию о молодой Вселенной.

- Голых землекопов удерживает вместе не только сила социальных связей, но и непереносимость свежего воздуха: от него у них начинаются судороги. К такому выводу пришли американские ученые, изучив поведение животных в разных условиях. По их мнению, голые землекопы решили защищаться от хищников, живя под землей. Чтобы создать комфортную для себя температуру 31-34 градуса, они сбиваются в кучи и много времени проводят в тесноте. От жизни в кучах увеличивается концентрация углекислого газа, но они привыкли к его большим концентрациям. А поскольку он работает как внешний антиконвульсант, их внутренние механизмы торможения нервных клеток работают хуже, чем у других грызунов. Вероятно, именно поэтому землекопы редко уходят из своей колонии, чтобы основать свою, — на свежем воздухе и в тепле у них начинаются судороги. При этом внутри их колонии действует жесткая иерархия, размножение закреплено за несколькими особями из "элиты", а другие лишены такой привилегии.

- В лаборатории биотехнологов из Института биоорганической химии РАН выросли растения табака, которые осветили все вокруг мягким зеленым светом. На очереди — петуния, затем орхидеи или розы. Один из создателей российских люминесцентных растений, Илья Ямпольский, рассказал N + 1, какой прок от этого изобретения науке и как скоро можно будет купить горшок с каким-нибудь светящимся цветком.