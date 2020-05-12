В Южной Корее соберут данные с мобильных для отслеживания переносчиков COVID-19

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Южной Корее после роста количества заражений в связи с открытием ночных клубов и баров намерены выявить потенциальных переносчиков коронавируса, собрав данные с мобильных телефонов, сообщили во вторник местные и западные СМИ.

Южнокорейские власти заявили, что при помощи технологий они планируют найти всех тех, кто посетил ночные клубы и бары в районе Итхэвон в Сеуле, где сосредоточены увеселительные заведения.

По словам мэра Сеула Пака Вон Суна, не менее 100 новых случаев заражения, выявленных в последние дни, произошли именно в барах и ресторанах Итхэвона.

Всего этот район посетили 10 905 человек. Все они получат на свои мобильные телефоны сообщения с просьбой сдать тест на коронавирус.

После вспышки COVID-19 в Сеуле, а также в соседнем Инчхоне и в городе Дегу на юге страны вновь закрыли все клубы и бары.

Кроме того, в понедельник, 11 мая, в южнокорейской столице объявили о намерении отложить на неделю возобновление работы школ с посещением из-за опасений относительно второй волны вспышки коронавируса. Учеба онлайн началась в Южной Корее еще в начале апреля.