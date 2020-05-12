Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

В Южной Корее соберут данные с мобильных для отслеживания переносчиков COVID-19

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Южной Корее после роста количества заражений в связи с открытием ночных клубов и баров намерены выявить потенциальных переносчиков коронавируса, собрав данные с мобильных телефонов, сообщили во вторник местные и западные СМИ.

В миреВ Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 за месяцЧитать подробнее

Южнокорейские власти заявили, что при помощи технологий они планируют найти всех тех, кто посетил ночные клубы и бары в районе Итхэвон в Сеуле, где сосредоточены увеселительные заведения.

По словам мэра Сеула Пака Вон Суна, не менее 100 новых случаев заражения, выявленных в последние дни, произошли именно в барах и ресторанах Итхэвона.

Всего этот район посетили 10 905 человек. Все они получат на свои мобильные телефоны сообщения с просьбой сдать тест на коронавирус.

После вспышки COVID-19 в Сеуле, а также в соседнем Инчхоне и в городе Дегу на юге страны вновь закрыли все клубы и бары.

Кроме того, в понедельник, 11 мая, в южнокорейской столице объявили о намерении отложить на неделю возобновление работы школ с посещением из-за опасений относительно второй волны вспышки коронавируса. Учеба онлайн началась в Южной Корее еще в начале апреля.

Южная Корея Сеул Итхэвон Пак Вон Сун

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Лукашенко заявил, что Россия прибегла к белорусскому методу борьбы с COVID-19

Лукашенко заявил, что Россия прибегла к белорусскому методу борьбы с COVID-19
Пандемия коронавируса

В Эстонии выявили две уникальные мутации коронавируса

Tesla возобновит производство в Калифорнии вопреки запрету местных властей

Tesla возобновит производство в Калифорнии вопреки запрету местных властей

Жителей китайского Уханя поголовно протестируют на коронавирус

Что случилось этой ночью: вторник, 12 мая

Ученый из КНР исключил утечку коронавируса из Уханьского института вирусологии

Ученый из КНР исключил утечку коронавируса из Уханьского института вирусологии

Ежегодный еврейский парад в память о прекращении эпидемии состоится онлайн

Ежегодный еврейский парад в память о прекращении эпидемии состоится онлайн

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,25 млн человек

В Китае выявлен один новый случай активной формы коронавируса

В Китае выявлен один новый случай активной формы коронавируса

В России могут возобновить работу призывные комиссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');