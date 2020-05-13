Небензя рассказал о готовности резолюции СБ ООН о прекращении войн

Василий Небензя (архив) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Внесенный Францией и Тунисом проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий к немедленному прекращению боевых действий во всем мире, готов на 99%, работу над оставшимся 1% мы планируем преодолеть в ближайшее время, заявил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

Во вторник члены СБ ООН обсудили проект резолюции и дальнейшую работу над ним. Небензя сказал, что есть одна проблема, которая не позволила прийти к согласию, а резолюция в нынешнем виде стала результатом компромисса. Каждый член СБ может назвать положения, с которыми он не согласен.

Ранее в апреле Франция и Тунис внесли проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывает к немедленному прекращению боевых действий во всем мире. Совет Безопасности "требует всеобщего и немедленного прекращения боевых действий во всех странах", говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса". В проекте содержится призыв ко всем сторонам вооруженных конфликтов незамедлительно установить гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Кроме того, в документе предлагается на время пандемии наделить миротворческие силы ООН полномочиями оказывать поддержку странам по сдерживанию коронавируса.

Вопрос об упоминании ВОЗ в проекте резолюции остается открытым.

В апреле Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, призывающую обеспечить общедоступность лекарств, защитных средств и будущих вакцин против коронавируса, в которой признается "важнейшая ведущая роль, которую играет ВОЗ" в борьбе с пандемией. США решили дистанцироваться от пункта резолюции, которая касалась ВОЗ. Россия не увидела проблем в упоминании организации.