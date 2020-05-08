Постпред РФ при ООН: "удаленные" контакты в ООН не могут полностью заменить живое общение

Василий Небензя рассказал о работе Организации в условиях пандемии коронавируса и о подготовке к юбилейной сессии Генассамблеи

Василий Небензя Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя в преддверии Дня Победы в интервью "Интерфаксу" рассказал об условиях работы во время пандемии COVID-19, обстановке в Совете Безопасности, праздновании 9 мая в штаб-квартире Всемирной организации, а также о подготовке юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

- Василий Алексеевич, поздравляем вас с наступающим Днем Победы! ООН впервые за свою историю столкнулась с глобальным кризисом в сфере здравоохранения, не похожим ни на один кризис в этой сфере, перешла на удаленную работу. Расскажите, пожалуйста, как функционируют ООН и постпредство в это непростое время? Снизилась ли частота контактов с партнерами?

- Пандемия коронавируса и последовавшие за ней карантинные меры стали серьезным вызовом для Организации Объединенных Наций, от которой потребовались неординарные и беспрецедентные решения вопросов функционирования штаб-квартир и полевых присутствий в этих условиях. В случае с Генассамблеей, к примеру, странам-членам пришлось сформулировать порядок удаленного одобрения консенсусных резолюций, провести ревизию программы работы, принять решения по переносу целого ряда крупных мероприятий.

Многие важные встречи были проведены в формате видеоконференции. Однако частота контактов в таких условиях не только не снизилась, но где-то даже возросла. Только они сейчас "удаленные". Но, конечно, полноценного живого общения они заменить полностью не могут.

- Впервые в онлайн режиме проходят и заседания Совета Безопасности. Как вам такой формат работы СБ? Есть ли вероятность того, что новые методы удаленной подготовки резолюций и их заочного принятия сохранятся после окончания режима самоизоляции?

- В нынешних условиях действительно пришлось адаптировать и рабочие методы Совета Безопасности. При этом говорить о том, что в режиме видеоконференций проходят его полноценные заседания, неправильно. Для этого потребовалось бы, к примеру, обеспечить выполнение требований по осуществлению обязательного синхронного перевода на все шесть официальных языков ООН и ряд других условий. Заседания СБ сейчас называются "видеоконференциями членов СБ" и не считаются официальными брифингами или консультациями. Это было сделано для того, чтобы не вступить в противоречие с Уставом ООН и правилами процедуры Совета, в которых, как вы понимаете, никаких видеоконференций не предусматривается.

Мы согласовали решение о временной специальной процедуре "удаленного" голосования по резолюциям Совета на основе передачи членами СБ его председателю национальных позиций в письменной форме. Она будет действовать, пока мы не вернемся в зал заседаний Совета Безопасности.

- К слову о процессе принятия решений в СБ - что мешает Совету выработать общую позицию по глобальному прекращению огня в связи с пандемией? Есть ли планы по пересмотру действующих санкционных режимов СБ и проработке дополнительных гуманитарных изъятий в условиях пандемии?

- Мы позитивно относимся к инициативе Генсекретаря о глобальном прекращении огня в связи с пандемией, поддерживаем ее упоминание в документах СБ. Но прекращение огня не может распространяться на антитеррористические усилия международного сообщества. В нашем понимании, они должны наращиваться, поскольку террористический интернационал не упустит возможности посеять хаос в странах, направивших свои зачастую скудные ресурсы на борьбу с пандемией.

Не менее важной считаем и озвученную Генсекретарем инициативу по снятию санкций, которые подрывают возможности стран по борьбе с пандемией. Готовы к обсуждению пересмотра действующих санкционных режимов СБ и безотлагательной проработке дополнительных гуманитарных изъятий в санкционных комитетах СБ ООН.

- Приближается 9 мая – один из самых главных праздников для нашей страны и особая дата в контексте истории создания Всемирной организации. Ежегодно российская миссия устраивала мероприятия по этому поводу в штаб-квартире ООН. Как коронавирус повлияет на празднование Дня победы в этому году?

- Все мероприятия, которые мы планировали провести по случаю 9 мая, к сожалению, пришлось перенести на более поздний срок. Все же надеемся, что, когда ситуация нормализуется, нам удастся широко отпраздновать 75-летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны в штаб- квартире.

В частности, хотел бы в этой связи упомянуть традиционную российскую инициативу проведения торжественного заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного годовщине окончания Второй Мировой войны, которое проходит раз в пять лет. В этом нас всегда поддерживают страны СНГ, Китай и много других государств, ставших соавторами соответствующей резолюции. Надеемся, что такое заседание состоится, когда Генассамблея возобновит свою работу.

- А как насчет праздничной программы за пределами ООН? Планируются ли какие-то встречи или акции вместе с дипломатами из стран СНГ, может быть, в онлайн формате? Ведь традиционную "маевку" на территории постпредства с их участием сейчас провести не удастся?

- Мы воздадим дань памяти нашим героям и будем чествовать ветеранов и в условиях самоизоляции. Совместно с коллегами из стран СНГ мы организовали мультимедийный проект – #Подвиг75. Делимся в соцсетях историями о самоотверженных поступках соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Так возникает единая "летопись" подвигов представителей наших стран. Своего рода виртуальный мемориал во славу победителей.

К этой акции присоединился Музей Победы в Москве, который поделился богатым собранием материалов о каждой из бывших советских республик в годы ВОВ. Наши коллеги заручились поддержкой Военно-исторического музея Казахстана.

Девиз кампании #Подвиг75 – мы не делим героев на своих и чужих и прославляем вклад каждого народа в сокрушение нацизма. Это наша общая Победа.

Например, миссия Киргизии поделилась удивительным рассказом о 16- летней девушке, которая во время войны заменила мать 150 детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда. Своими добротой и заботой она спасла им жизни. Мы опубликовали историю о том, как самоотверженные сотрудники Эрмитажа нашли в себе силы организовать две крупные научные конференции, посвященные поэтам Низами и Навои.

Мужество, героизм, человеческое достоинство и взаимовыручка, которые продемонстрировали в годы войны представители всех без исключения народов СССР, – важнейшее наследие, объединяющее страны СНГ. Государства Содружества разделяют оценки о решающей роли Советского Союза в освобождении Европы и мира от нацизма и так же, как мы, выступают против попыток переписать нашу общую историю.

- В сентябре нас ожидает открытие юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН. Как вы считаете, повлияет ли пандемия на организацию недели высокого уровня? Реально ли будет, на ваш взгляд, провести в этот период очный саммит пятерки постоянных членов СБ ООН?

- Прогнозы делать не буду. Это зависит от эпидемиологической обстановки в Нью-Йорке и тех мер, которые будут действовать в сентябре и октябре. Будем надеяться на лучшее. Хотелось бы, чтобы сессия состоялась в привычном для всех формате.

Лидеры постоянных членов СБ ООН – России, Китая, США, Великобритании и Франции – подтвердили принципиальную готовность к проведению саммита. Конкретные даты и содержательное наполнение согласовываются напрямую между столицами.

- Как для вас проходит режим "сидим дома"? Что вы сделаете первым делом, когда отменят меры самоизоляции?

- Дома я не сижу. Хожу на работу. Из точки А в точку В и наоборот. То есть это линия. А вот в штаб-квартиру ООН сейчас не езжу. Когда ослабят и снимут ограничительные меры, появится точка С и жизнь снова станет треугольником. Будет приятно увидеть своих коллег и пообщаться с ними не по телевизору.