В Новой Зеландии и Таиланде за сутки не выявили новых случаев COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Новой Зеландии в среду сообщили, что за последние сутки не зафиксировали новых случаев заражения COVID-19, передают западные СМИ. Аналогичная ситуация складывается в Таиланде.

Отмечается, что прирост новых случаев в Новой Зеландии держится на нуле уже второй день подряд.

В службах здравоохранения Новой Зеландии напомнили, что с 14 мая в стране начинают смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Возобновят работу многие предприятия, а также магазины и рестораны. Однако местным жителям по-прежнему придется соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более 10 человек.

Ситуация с коронавирусом постепенно нормализуется и в Таиланде. За последние 24 часа в стране также не зарегистрировали ни одного нового случая заражения инфекцией.

За время пандемии в Таиланде выявили около 3 тысяч случаев заболевания, 56 человек скончалось.