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Советник Трампа не исключил переноса президентских выборов из-за COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Советник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу Time не стал давать гарантий того, что следующие президентские выборы в Штатах на фоне пандемии коронавируса смогут пройти в намеченный срок - 3 ноября 2020 года.

"Я не уверен, что могу так или иначе пообещать этого, но прямо сейчас план таков (провести выборы в срок - ИФ)", - сказал он изданию в ответ на вопрос, может ли он ручаться за проведение президентских выборов в США по графику.

Выборы в США - 2020

Он уточнил, что не в его власти принимать такие решения.

"Хотелось бы надеяться, что к сентябрю, октябрю, ноябрю мы сделаем достаточно с тестированием (на коронавирус - ИФ) и со всеми разными вещами, что мы предпринимаем для предотвращения второй вспышки такой мощности, которая заставить нас вновь уйти в изоляцию", - отметил советник.

Однако, указывают западные СМИ, комментарии Кушнера по поводу выборов вызвали волну критики у противников президента США Дональда Трампа. В результате Кушнеру пришлось прояснить свою позицию телеканалу NBC.

"Я не вовлечен в какие-либо дискуссии, связанные с попытками изменить дату президентских выборов, и я не осведомлен о них", - подчеркнул он.

СМИ напоминают, что дата следующих президентских выборов в США устанавливается законом, и Белый дом не имеет права ее менять.

Ранее бывший вице-президент США демократ Джо Байден, считающийся основным соперником республиканца Трампа на выборах 2020 года, обвинял Трампа в намерении перенести голосование с целью обеспечить свое переизбрание.

США Дональд Трамп Джаред Кушнер

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