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ФБР предупредила американских исследователей COVID-19 насчет активности хакеров из КНР

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ФБР и Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США в среду распространили предупреждение об активности китайских хакеров, пытающихся завладеть информацией по COVID-19, попадающей в категорию интеллектуальной собственности.

"ФБР расследует действия связанных с КНР киберструктур, пытающихся выявить и незаконно завладеть ценной интеллектуальной собственностью и данными из системы здравоохранения, касающимися вакцин, лечения и тестирования у сетей или сотрудников, имеющих отношение к исследованиям COVID-19. Возможность хищения такой информации ставит под угрозу разработку безопасных и эффективных мер лечения", - говорится в документе, распространенном этими американскими спецслужбами.

Спецслужбы призвали "все организации, которые проводят исследования в этих сферах, поддерживать на должном уровне кибербезопасность и меры по противодействию инсайдерским угрозам для того, чтобы предотвращать возможности незаконного доступа или хищения материалов, связанных с COVID-19".

Организациям и исследователям, работающим в упомянутой сфере, спецслужбы рекомендуют учесть, что внимание прессы ведет к проявлению повышенного интереса и, как следствие, увеличению киберактивности. Кроме того, необходимо принимать повышенные меры в сфере компьютерной безопасности, обращать внимание на права допуска тех или иных сотрудников, а также выявлять тех пользователей, деятельность которых кажется подозрительной, и отказывать им в допуске.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что следит за сообщениями о попытках хакеров из Китая получить данные об американских разработках вакцины против коронавируса COVID-19. "Мы следим за этим очень внимательно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

ФБР Агентство кибербезопасности США Китай Коронавирус

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