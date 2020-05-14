Трамп рассмотрит введение санкций против КНР при отказе сотрудничать по коронавирусу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант со введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса COVID-19.

"Я буду готов рассмотреть это", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря о законопроекте, подготовленном сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Сенатор, считающийся близким союзником Трампа, предложил дать администрации США возможность вводить санкции, если КНР откажется сотрудничать с США в рамках расследования. Документ предусматривает, в частности, введение запретов на въезд в США тех или иных граждан Китая, замораживание их активов на американской территории. Кроме того, предусмотрена возможность запрета на выдачу американцами кредитов китайскому бизнесу.

Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19.