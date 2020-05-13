В ВОЗ допустили, что коронавирус может войти в список обычных болезней человечества

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус COVID-19, возможно, не сойдет со временем на нет, а станет еще одним заболеванием, с которым человечество имеет дело каждый день, заявил в среду руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Этот вирус может стать еще одним повсеместным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может не уйти. ВИЧ не ушел", - приводит его слова телеканал CNN.

"Я не сравниваю эти два заболевания, но я думаю, важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, исчезнет ли эта болезнь и когда", - отметил он.

По его словам, появление вакцины может дать надежду, однако этот вариант требует целого ряда условий, включая широкую доступность препарата и его эффективность.

В свою очередь глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что, несмотря на все сложности, "траектория этой вспышки (COVID-19 - ИФ) находится в наших руках". При этом она отметила, что ряду стран удалось взять под контроль распространение заболевания.

Ранее в среду американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что практически 300 тыс. человек в мире скончались после заражения COVID-19. Всего за время пандемии коронавирус был выявлен у более 4,2 млн человек в мире, однако среди них уже выздоровели более 1,5 млн человек.