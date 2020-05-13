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Берлин прокомментировал визит в ЕС находящегося под санкциями Козака

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство ФРГ заявляет, что для решения проблемы Донбасса в ЕС можно ездить вопреки санкциям; таким образом в немецком кабмине прокомментировали визит в Берлин замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

"В Европейском союзе на случай запрета на въезд есть определенные исключения и процедура... Исключение составляют, например, переговоры о решении конфликта на востоке Украины. Эти правила соблюдаются", - сообщили "Интерфаксу" в правительстве.

Ранее на просьбу подтвердить визит Козака там заявляли, что рабочие визиты и встречи с представителями ведомства федерального канцлера ФРГ кабмин не комментирует.

Ранее в среду Козак в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) сказал, что прилетел в Берлин для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, сторонам переговоров удалось договориться о дальнейших действиях, которые требуют взаимодействия с представителями Донбасса и Украины и в "нормандском формате". Консультации в среду дадут мирным переговорам дополнительный импульс, выразил уверенность Козак.

Замглавы администрации президента России находится в санкционном списке ЕС из-за ситуации вокруг Крыма и конфликта на востоке Украины.

Дмитрий Козак Германия Берлин ЕС Донбасс Украина

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