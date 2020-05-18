Источник уточнил, что Козак в Берлине не выходил за рамки донбасской повестки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на встрече с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером обсуждал исключительно урегулирование на востоке Украины, сообщил "Интерфаксу" источник.

"Повестка двусторонних консультаций предполагала обсуждение вопросов урегулирования на востоке Украины. За рамки повестки стороны не выходили", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщили (в частности газета Handelsblatt), что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о наличии доказательств о хакерских атаках из России на Бундестаг в 2015 году и не исключила введение санкций в отношении Москвы. В свою очередь некоторые эксперты предположили, что в рамках недавнего визита Козака в Германию эта тема могла обсуждаться.

В начале мая Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг в апреле 2015 года. По данным Sueddeutsche Zeitung, следователи смогли идентифицировать двух российских хакеров, но доказательств хватило только на одного из них - Бадина. Прокуратура заявила, что он является участником хакерской группировки Fancy Bear, которая якобы "относится к ГРУ". По данным прокуратуры, злоумышленники похитили десятки тысяч электронных писем депутатов, всего около 16 Гб данных.

Козак находится в санкционном списке ЕС из-за ситуации вокруг Крыма и конфликта на востоке Украины, но при этом смог приехать в Берлин. В правительстве ФРГ заявили, что для решения проблемы Донбасса в ЕС можно ездить вопреки санкциям.

По словам Козака, сторонам переговоров 13 мая удалось договориться о дальнейших действиях, требующих взаимодействия с представителями Донбасса и Украины и в "нормандском формате".