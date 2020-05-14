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Трамп посоветовал афганским властям учиться самим обеспечивать безопасность в стране

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американские военные не могут вечно выполнять, по сути, полицейские функции в Афганистане, и потому афганцы должны научиться обеспечивать безопасность самостоятельно, заявил президент США Дональд Трамп.

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"По сути мы там занимаемся не боевыми операциями, а выполняем скорее функции полиции", - сказал он журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о трудностях в урегулировании межафганского конфликта.

Трамп пояснил, что афганские власти должны научиться выполнять полицейские функции самостоятельно.

В последние недели в Афганистане участились нападения мятежников из движения "Талибан" (запрещено РФ) на афганских военных и полицейских. Это происходит на фоне предпринимаемых в стране ограничительных мер по борьбе против коронавируса COVID-19.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

США Афганистан Дональд Трамп Талибан

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