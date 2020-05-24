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Президент Афганистана пообещал ускорить освобождение пленных талибов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что ускорит процесс освобождения пленных боевиков из движения "Талибан" (запрещено в России).

"Мы сделаем шаг вперед. Сообщаю, что ускорю процесс освобождение пленных талибов", - сказал Гани, слова которого приводит телеканал TOLO News.

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Ранее талибы предложили властям Афганистана организовать трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид-аль-Фитр. В Кабуле на это согласились.

Кроме того, Гани заверил, что готов "немедленно начать мирные переговоры" с движением "Талибан".

В соглашении, заключенном ранее в этом году США с талибами, говорится, что афганские власти должны освободить до 5 тыс. боевиков, тогда как "Талибан", со своей стороны, отпустит около тысячи захваченных в плен афганских сотрудников сил безопасности.

Пока что власти Афганистана освободили только около тысячи талибов, а движение "Талибан" - примерно 300 пленных.

Афганистан Талибан

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