Грызлов сообщил об отказе Киева вести диалог с представителями Донбасса на ТКГ

Борис Грызлов Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Видеоконференция Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе оказалась на грани срыва из-за позиции Киева, заявил журналистам полпред РФ на переговорах Борис Грызлов по итогам заседания.

"Сегодняшняя видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер", - сказал он.

По его словам, особенно обострилась обстановка вчера на заседаниях подгрупп из-за нового состава украинских представителей, ряд которых "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса".

"Добавлю, что на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей ДНР и ЛНР из рабочих групп и Контактной группы", - отметил полпред РФ.

Он также подчеркнул, что в противовес многочисленным обещаниям мира, сделанным в ходе выборных кампаний 2019 года, силы, получившие всю полноту власти на Украине, "обманывают надежды большинства украинских граждан" и встают на "опасный путь своих предшественников".

"Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны". Это - серьезный вызов и угроза для Минского процесса", - считает Грызлов.

Он также выразил надежду, что Киев воздержится от попыток реализации силовых сценариев.

"Необходимо твердо следовать по пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Комплексом мер по выполнению Минских соглашений", - подчеркнул он.

Также он сообщил, что российская делегация предложила внести в Протокол Контактной группы обязательство Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе, от чего украинская делегация отказалась.