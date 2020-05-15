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Украина в ТКГ настаивала на взаимном освобождении "всех на всех" удерживаемых лиц

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) на заседании в четверг была продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц в Донбассе и списков пропавших без вести, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в рамках Нормандской встречи 9 декабря 2019 года. Кроме того, Украина настояла на обеспечении доступа МККК к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Украины", - информирует пресс-служба.

Во время работы политической подгруппы ТКГ украинская сторона подчеркнула, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут пройти только в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основании Копенгагенских критериев ОБСЕ и только "после получения Украиной контроля над границей", говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в сообщении, украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Конституции Украины.

Представители Украины в экономической подгруппе ТКГ продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в ОРДЛО налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Также украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической подгруппы, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики, говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона на заседании ТКГ в режиме видеоконференции в четверг подчеркнула необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, сообщили в пресс-службе.

Украина

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