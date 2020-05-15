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Что случилось этой ночью: пятница, 15 мая

"Масочный режим" в Москве, санкции против российских соцсетей на Украине, мартовская сделка по покупке крупнейшего производителя медицинских масок в России

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Москвы разъяснил некоторые ограничения, связанные с "масочным режимом". Собянин уточнил, что ношение маски на улице необязательно. Также он заявил, что решение о переходе ко второму этапу снятия мер будет принято в течение двух недель.

- Президент Украины утвердил санкции против российских соцсетей. Меры касаются, в частности, сервисов "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".

- Полпред РФ на переговорах Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе заявил об отказе Киева вести диалог с представителями региона. По его словам, особенно обострилась обстановка на заседаниях подгрупп из-за нового состава украинских представителей. Также он обвинил Киев в том, что не было принято заявление о прекращении огня. На Украине пояснили, что их сторона поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории страны, а также на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

- Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок. Как рассказал "Ведомостям" заммэра Ефимов, город приобрел ООО "Компания инновационных технологий" в марте на фоне начала пандемии коронавируса.

- Дональд Трамп рассказал о смерти пятерых знакомых из-за коронавируса. Двое из них были его близкими друзьями. В то же время Трамп отметил, что до заболевания COVID-19 здоровье его знакомых было не в лучшей форме, и их вес не был "идеальным".

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