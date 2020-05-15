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Сенатор США призвала коллег не встречаться с представителями компаний и властей КНР

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Марша Блэкберн призывает коллег не проводить встреч с китайскими компаниями и "проявлять осторожность" при общении с китайскими правительственными чиновниками.

"Я настоятельно призываю вас и ваш персонал отказаться от встреч с любыми представителями китайских компаний, независимо от того, являются ли они государственной собственностью или принадлежат частным лицам, и проявлять осторожность при встречах с китайскими чиновниками", - написала Блэкберн в письме, обращенном к коллегам, опубликованном на сайте Сената США.

"Чиновников Китайской коммунистической партии и китайских организаций следует избегать в залах Конгресса", - добавила она.

Письмо сенатора публикуется на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения.

"Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал он в интервью Fox Business в четверг.

Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Кроме того, Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в том случае, если эта страна не будет сотрудничать с США в расследовании причин распространения коронавируса.

США КНР

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